В Рыльске Курской области погибли шесть человек после удара ВСУ

В Рыльске Курской области погибли шесть человек после удара ВСУХинштейн сообщил о гибели ребенка в результате удара, ранен 13-летний подросток
При ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску погибли шесть человек, среди них один ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Есть и пострадавшие, в числе которых 13-летний подросток.
«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В центральную районную больницу Рыльска доставлено 10 пострадавших, среди них – 13-летний ребенок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются, как легкие», – написал он в Telegram.
Хинштейн добавил, что произошедшее является трагедией, в Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. Он заверил, что «все необходимые меры принимаются незамедлительно».
«Уверен, что заказчики и исполнители этого кровавого преступления понесут заслуженное возмездие. Наша армия и силовые структуры сделают для этого все необходимое», – заключил он.
Хинштейн также опубликовал сообщение прокуратуры региона, которая объявила об открытии горячей линии для реагирования на обращения граждан в Рыльске.
20 декабря по Рыльску Курской области был нанесен массированный удар. Тогда на место был направлен исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители. В 16:59 мск Telegram-канал Mash сообщил, что число погибших при ударе выросло до пяти, количество пострадавших – до 26.
Вечером того же дня Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с ударом. «В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», – заверили в ведомстве.
Бои между российскими и украинскими войсками на территории Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ. В субъекте объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан. До этого, после начала спецоперации России в феврале 2022 г., регион подвергался обстрелу со стороны Украины.