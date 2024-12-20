В Рыльске Курской области погибли шесть человек после удара ВСУ

Бои между российскими и украинскими войсками на территории Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ. В субъекте объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан. До этого, после начала спецоперации России в феврале 2022 г., регион подвергался обстрелу со стороны Украины.