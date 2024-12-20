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СК сообщил о погибших при массированном ударе по Рыльску Курской области

Ведомости

В результате массированного ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Ведомство возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Точное число погибших и пострадавших при ударе по городу уточняется.

20 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о массированном ударе по Рыльску. На месте работают все оперативные службы. В город направлен исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители. Хинштейн заверил, что правительство Курской области окажет необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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