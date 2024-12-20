СК сообщил о погибших при массированном ударе по Рыльску Курской области

20 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о массированном ударе по Рыльску. На месте работают все оперативные службы. В город направлен исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители. Хинштейн заверил, что правительство Курской области окажет необходимую помощь пострадавшим и их семьям.