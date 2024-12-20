СК сообщил о погибших при массированном ударе по Рыльску Курской области
В результате массированного ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
Ведомство возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Точное число погибших и пострадавших при ударе по городу уточняется.
20 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о массированном ударе по Рыльску. На месте работают все оперативные службы. В город направлен исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители. Хинштейн заверил, что правительство Курской области окажет необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.