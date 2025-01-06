ПВО за ночь сбила 12 дронов ВСУ над российскими регионами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при атаке беспилотника в селе Ржевка Шебекинского округа ранения получили два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго – головы, а также баротравма и контузия. Раненых перевезли в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.