ПВО за ночь сбила 12 дронов ВСУ над российскими регионами
Российские дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.
Семь дронов сбили над Курской областью, по два – над Белгородской и Брянской, один – над Крымом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при атаке беспилотника в селе Ржевка Шебекинского округа ранения получили два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго – головы, а также баротравма и контузия. Раненых перевезли в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
В Брянской области в результате атаки пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Другие главы регионов попытки атак пока не комментировали.