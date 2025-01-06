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ПВО за ночь сбила 12 дронов ВСУ над российскими регионами

Ведомости

Российские дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.

Семь дронов сбили над Курской областью, по два – над Белгородской и Брянской, один – над Крымом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при атаке беспилотника в селе Ржевка Шебекинского округа ранения получили два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго – головы, а также баротравма и контузия. Раненых перевезли в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

В Брянской области в результате атаки пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. 

Другие главы регионов попытки атак пока не комментировали. 

В ночь на 5 января ПВО уничтожила 61 БПЛА над пятью российскими регионами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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