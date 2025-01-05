ПВО уничтожила 61 БПЛА над пятью российскими регионами
Дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
37 беспилотников сбили над Ростовской областью, 20 – над Брянской, два – над Воронежской, по одному над Белгородской и Орловской.
В Ростовской области беспилотники уничтожены в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, уточнял врио губернатора Юрий Слюсарь. Пострадавших в результате атаки нет. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что оперативные службы продолжают работу по обезвреживанию обломков дронов.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что БПЛА ударили по трем населенным пунктам – городу Грайворон, селам Гора-Подол и Нижнее Березово-Второе. Никто не пострадал, информация о последствиях уточняется.
Вечером 4 января в Левобережном районе Воронежа был введен режим ЧС, чтобы провести работы по устранению последствий падения дронов. В результате атак никто не пострадал. Экстренные службы эвакуировали около 100 жителей многоквартирного дома. К 21:00 воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о завершении обследования территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешили вернуться в свои квартиры. «Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской», – уточнил Гусев. Когда службы закончат обследование территории, то власти начнут допуск граждан в жилье. Режим ЧС в Левобережном районе города пока не снят.