ПВО уничтожила 61 БПЛА над пятью российскими регионами

Вечером 4 января в Левобережном районе Воронежа был введен режим ЧС, чтобы провести работы по устранению последствий падения дронов. В результате атак никто не пострадал. Экстренные службы эвакуировали около 100 жителей многоквартирного дома. К 21:00 воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о завершении обследования территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешили вернуться в свои квартиры. «Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской», – уточнил Гусев. Когда службы закончат обследование территории, то власти начнут допуск граждан в жилье. Режим ЧС в Левобережном районе города пока не снят.