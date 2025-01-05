Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ПВО уничтожила 61 БПЛА над пятью российскими регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. 

37 беспилотников сбили над Ростовской областью, 20 – над Брянской, два – над Воронежской, по одному над Белгородской и Орловской.

В Ростовской области беспилотники уничтожены в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, уточнял врио губернатора Юрий Слюсарь. Пострадавших в результате атаки нет. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что оперативные службы продолжают работу по обезвреживанию обломков дронов. 

«Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что БПЛА ударили по трем населенным пунктам – городу Грайворон, селам Гора-Подол и Нижнее Березово-Второе. Никто не пострадал, информация о последствиях уточняется. 

Вечером 4 января в Левобережном районе Воронежа был введен режим ЧС, чтобы провести работы по устранению последствий падения дронов. В результате атак никто не пострадал. Экстренные службы эвакуировали около 100 жителей многоквартирного дома. К 21:00 воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о завершении обследования территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешили вернуться в свои квартиры. «Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской», – уточнил Гусев. Когда службы закончат обследование территории, то власти начнут допуск граждан в жилье. Режим ЧС в Левобережном районе города пока не снят. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных