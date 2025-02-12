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Песков: западные СМИ продолжают замалчивать зверства ВСУ

Ведомости

Западные СМИ продолжают свою линию по замалчиванию зверств боевиков Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля таким образом ответил на вопрос, планируется ли допустить западных журналистов в село Николаево-Дарьино Курской области, в котором, по сообщению Минобороны РФ, военнослужащие ВСУ убили почти всех мужчин.

«К сожалению, западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание вот этих вопиющих зверств боевиков киевского режима. Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную правдивую информацию, даже по таким чудовищным зверствам», – сказал он.

При этом российские дипломаты продолжают работу по донесению информации до своих коллег и на площадках международных организаций, и в двустороннем плане, отметил Песков.

С 25 по 31 января подразделения «Севера» освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. 12 февраля Минобороны РФ сообщило, что солдаты ВСУ убили в населенном пункте Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области почти всех мужчин. Остальные жители в период оккупации находились в заложниках у украинских военных, которые прикрывались ими как живым щитом, заявили в ведомстве.

21 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ходе освобождения Русского Поречного военные Вооруженных сил России обнаружили в подвалах убитых и замученных мирных жителей. 1 февраля замруководителя Следственного управления ГВСУ СК РФ полковник юстиции Андрей Дурасов сообщил, что в селе были обнаружены тела трех женщин и шести мужчин, которые, как установило следствие, погибли в результате применения особой жестокости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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