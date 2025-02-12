Песков: западные СМИ продолжают замалчивать зверства ВСУ

С 25 по 31 января подразделения «Севера» освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. 12 февраля Минобороны РФ сообщило, что солдаты ВСУ убили в населенном пункте Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области почти всех мужчин. Остальные жители в период оккупации находились в заложниках у украинских военных, которые прикрывались ими как живым щитом, заявили в ведомстве.