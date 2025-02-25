Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
В частности, 16 беспилотников были сбиты над Брянской областью, еще два – над Курской. Один БПЛА российские военные ликвидировали над Калужской областью.
24 февраля с 17:25 до 19:45 мск силы ПВО уничтожили 12 беспилотников вооруженных сил Украины. Пять из них были сбиты над Крымом, пять – над Черным морем, по одному – над Орловской и Брянской областями. В ночь на 24 февраля российские военные сбили 22 украинских БПЛА в небе над четырьмя регионами РФ.
Украинская армия регулярно предпринимает попытки атаковать российские регионы после начала спецоперации.