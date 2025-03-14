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Суд заочно приговорил грузинского наемника к 24 годам лишения свободы

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил воюющего на стороне Украины гражданина Грузии Лаши Чигладзе (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 24 годам лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре России.

Суд признал его виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 19 лет – в колонии строгого режима.

Как установил суд, Чигладзе в 2022 г., «имея русофобские настроения», прибыл на территорию Украины, где с «корыстной целью добровольно вступил в состав наемнического подразделения “Кавказский легион” для участия в военных действиях», сообщили в ведомстве. В августе 2024 г. он вторгся на территорию Курской области, где совершал нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и др.

По данным российской прокуратуры, за свою наемническую деятельность Чигладзе ежемесячно получал от украинских властей не менее $1000.

12 марта к аналогичному сроку заочно приговорили другого грузинского военного – Левана Беруашвили (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По версии следствия, Беруашвили долгое время вербует, обучает и финансирует наемников для их участия в вооруженном конфликте.

Второй Западный окружной военный суд 10 марта заочно приговорил 36-летнего грузинского наемника Ладо Гамсахурдию к 25 годам лишения свободы по делу о преступлениях в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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