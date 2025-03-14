Суд заочно приговорил грузинского наемника к 24 годам лишения свободы
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил воюющего на стороне Украины гражданина Грузии Лаши Чигладзе (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 24 годам лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре России.
Суд признал его виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 19 лет – в колонии строгого режима.
Как установил суд, Чигладзе в 2022 г., «имея русофобские настроения», прибыл на территорию Украины, где с «корыстной целью добровольно вступил в состав наемнического подразделения “Кавказский легион” для участия в военных действиях», сообщили в ведомстве. В августе 2024 г. он вторгся на территорию Курской области, где совершал нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и др.
По данным российской прокуратуры, за свою наемническую деятельность Чигладзе ежемесячно получал от украинских властей не менее $1000.
12 марта к аналогичному сроку заочно приговорили другого грузинского военного – Левана Беруашвили (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По версии следствия, Беруашвили долгое время вербует, обучает и финансирует наемников для их участия в вооруженном конфликте.
Второй Западный окружной военный суд 10 марта заочно приговорил 36-летнего грузинского наемника Ладо Гамсахурдию к 25 годам лишения свободы по делу о преступлениях в Курской области.