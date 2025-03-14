Суд заочно приговорил грузинского наемника к 24 годам лишения свободы

Как установил суд, Чигладзе в 2022 г., «имея русофобские настроения», прибыл на территорию Украины, где с «корыстной целью добровольно вступил в состав наемнического подразделения “Кавказский легион” для участия в военных действиях», сообщили в ведомстве. В августе 2024 г. он вторгся на территорию Курской области, где совершал нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и др.