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Грузинского наемника Беруашвили заочно приговорили к 24 годам лишения свободы

Ведомости

Суд в России заочно приговорил гражданина Грузии Левана Беруашвили (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 24 годам лишения свободы за теракт в Курской области и наемничество. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

Следствие и суд установили, что Беруашвили долгое время вербует, обучает и финансирует наемников для их участия в вооруженном конфликте. Кроме того, он лично принимает участие в боевых действиях за вознаграждение в качестве наемника. В августе 2024 г. вооруженный гражданин Грузии незаконно пересек границу России в составе подразделений вооруженных формирований Украины (ВФУ). Беруашвили совершает преступления против мирного населения для причинения ущерба и дестабилизации работы органов власти.

Беруашвили признан виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ). Мужчина заочно арестован и объявлен в международный розыск. Из 24 лет заключения первые шесть он проведет в тюрьме, оставшиеся годы – в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело против Беруашвили было возбуждено в конце октября 2024 г. 14 января Росфинмониторинг включил Беруашвили в перечень террористов и экстремистов.

10 марта Второй западный окружной военный суд заочно приговорил 36-летнего грузинского наемника Ладо Гамсахурдию к 25 годам лишения свободы по делу о преступлениях в Курской области, сообщала Генпрокуратура РФ. Его признали виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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