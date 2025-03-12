Грузинского наемника Беруашвили заочно приговорили к 24 годам лишения свободы
Суд в России заочно приговорил гражданина Грузии Левана Беруашвили (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 24 годам лишения свободы за теракт в Курской области и наемничество. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.
Следствие и суд установили, что Беруашвили долгое время вербует, обучает и финансирует наемников для их участия в вооруженном конфликте. Кроме того, он лично принимает участие в боевых действиях за вознаграждение в качестве наемника. В августе 2024 г. вооруженный гражданин Грузии незаконно пересек границу России в составе подразделений вооруженных формирований Украины (ВФУ). Беруашвили совершает преступления против мирного населения для причинения ущерба и дестабилизации работы органов власти.
Беруашвили признан виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ). Мужчина заочно арестован и объявлен в международный розыск. Из 24 лет заключения первые шесть он проведет в тюрьме, оставшиеся годы – в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело против Беруашвили было возбуждено в конце октября 2024 г. 14 января Росфинмониторинг включил Беруашвили в перечень террористов и экстремистов.
10 марта Второй западный окружной военный суд заочно приговорил 36-летнего грузинского наемника Ладо Гамсахурдию к 25 годам лишения свободы по делу о преступлениях в Курской области, сообщала Генпрокуратура РФ. Его признали виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).