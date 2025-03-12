Следствие и суд установили, что Беруашвили долгое время вербует, обучает и финансирует наемников для их участия в вооруженном конфликте. Кроме того, он лично принимает участие в боевых действиях за вознаграждение в качестве наемника. В августе 2024 г. вооруженный гражданин Грузии незаконно пересек границу России в составе подразделений вооруженных формирований Украины (ВФУ). Беруашвили совершает преступления против мирного населения для причинения ущерба и дестабилизации работы органов власти.