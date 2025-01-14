Росфинмониторинг внес в реестр террористов наемников из Грузии и Литвы

На Украине после начала боевых действий в феврале 2022 г. был создан интернациональный легион ВСУ. В него могут вступить иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. В октябре 2024 г. ФСБ РФ сообщило, что число наемников в интернациональном легионе ВСУ достигло 18 000 из 85 государств.