Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Росфинмониторинг внес в реестр террористов наемников из Грузии и Литвы

Ведомости

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов наемников из Грузии и Литвы, следует из реестра.

Реестр пополнили граждане Грузии Леван Беруашвили, Алекси Бибичадзе, а также литовец Шарунас Ясюкевичюс. До этого Следственный комитет (СК) РФ обвинил их в терактах на территории Курской области. 

Список Росфинмониторинга также пополнили гражданин США Деррик Бейлс, британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон (взят в плен ВС РФ), американский наемник Роберт Вертман и др.

18 ноября 2024 г. Росфинмониторинг пополнил своей реестр наемниками ВСУ Георгием Кесарели, Ладо Гамсахурдией и Джорданом ОʼБрайеном. По данным следствия, они принимали участие в вооруженном конфликте на территории Курской области. В перечень попали и наемники Деррик Бейлс и Дэниел Ребар.

На Украине после начала боевых действий в феврале 2022 г. был создан интернациональный легион ВСУ. В него могут вступить иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. В октябре 2024 г. ФСБ РФ сообщило, что число наемников в интернациональном легионе ВСУ достигло 18 000 из 85 государств.

Интернациональный легион задействован и в украинской операции в Курской области. СК РФ регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении иностранных наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных