Росфинмониторинг внес в реестр террористов наемников из Грузии и Литвы
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов наемников из Грузии и Литвы, следует из реестра.
Реестр пополнили граждане Грузии Леван Беруашвили, Алекси Бибичадзе, а также литовец Шарунас Ясюкевичюс. До этого Следственный комитет (СК) РФ обвинил их в терактах на территории Курской области.
Список Росфинмониторинга также пополнили гражданин США Деррик Бейлс, британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон (взят в плен ВС РФ), американский наемник Роберт Вертман и др.
18 ноября 2024 г. Росфинмониторинг пополнил своей реестр наемниками ВСУ Георгием Кесарели, Ладо Гамсахурдией и Джорданом ОʼБрайеном. По данным следствия, они принимали участие в вооруженном конфликте на территории Курской области. В перечень попали и наемники Деррик Бейлс и Дэниел Ребар.
На Украине после начала боевых действий в феврале 2022 г. был создан интернациональный легион ВСУ. В него могут вступить иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. В октябре 2024 г. ФСБ РФ сообщило, что число наемников в интернациональном легионе ВСУ достигло 18 000 из 85 государств.
Интернациональный легион задействован и в украинской операции в Курской области. СК РФ регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении иностранных наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ.