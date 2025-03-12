Минобороны заявило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области
Вооруженные силы России освободили пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
К ним относятся Замостье, Казачья Локня, Мирный, 1-й Княжий, 2-й Княжий, следует из сообщения. В ведомстве уточнили, что населенные пункты взяты подразделениями группировки войск «Север».
11 марта стало известно, что российские военные за сутки вернули под контроль 12 населенных пунктов в Курской области.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там ведутся боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.