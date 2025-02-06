Минобороны сообщило об отражении контрнаступления ВСУ в Курской области

17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе. В конце декабря 2024 г. врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области невозможно до освобождения всей территории.