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Минобороны сообщило об отражении контрнаступления ВСУ в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли контрнаступательные действия в Курской области 6 февраля, Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике», – говорится в сообщении. 

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, населенные пункты находятся под контролем России. Украинские потери при операции составили: шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 860 военнослужащих, 337 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий и др.

Украинские войска вторглись на территорию российской Курской области 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими силами. В регионе объявлены режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера.

17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе. В конце декабря 2024 г. врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области невозможно до освобождения всей территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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