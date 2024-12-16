В Кремле не комментируют данные Киева о якобы гибели военных из КНДР
В Кремле отказались комментировать данные Украины о якобы гибели в Курской области по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих.
«Это вопрос к Минобороны», – сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».
В начале ноября стало известно, что Северная Корея будет помогать России до победы на специальной военной операции. 1 ноября агентство Reuters передавало, что уже 31 октября В России в Курской области якобы находилось 8000 военнослужащих из Северной Кореи.