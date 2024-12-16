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В Кремле не комментируют данные Киева о якобы гибели военных из КНДР

Ведомости

В Кремле отказались комментировать данные Украины о якобы гибели в Курской области по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих.

«Это вопрос к Минобороны», – сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».

В начале ноября стало известно, что Северная Корея будет помогать России до победы на специальной военной операции. 1 ноября агентство Reuters передавало, что уже 31 октября В России в Курской области якобы находилось 8000 военнослужащих из Северной Кореи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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