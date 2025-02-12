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Мантуров: более 150 000 жителей Курской области получили материальную помощь

Ведомости

Материальную помощь с августа 2024 г. получили свыше 150 000 жителей Курской области, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, выступая на расширенной коллегии МЧС России.

«В предельно сжатые сутки по указанию президента была реализована эвакуация, развернуты пункты временного размещения и полевые госпитали. Более 150 000 человек получили материальную помощь», – сказал Мантуров. По словам первого вице-премьера, для восстановления нормальной жизни Курской области предстоит «еще очень многое сделать».

Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что на территории приграничных с Украиной российских регионов пиротехническими расчетами спасательной службы было обезврежено свыше 42 000 взрывоопасных предметов. Кроме того, продолжается строительство и ремонт разрушенной пожароспасательной инфраструктуры – за 2024 г. были завершены работы по 11 объектам МЧС из 54.

С 6 августа 2024 г. в Курской области продолжаются бои между российскими и украинскими военными. Тогда в российский регион вторглись подразделения ВСУ, часть территории региона была оккупирована. С того момента в области объявлены режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.

11 февраля этого года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия ведет работу с Украиной и международным комитетом Красного Креста (МКК) по возможному открытию гуманитарного коридора на оккупированной территории в Курской области для эвакуации мирных граждан.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обсуждение вопроса о создании гуманитарного коридора в Курской области не может быть публичным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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