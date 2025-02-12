Мантуров: более 150 000 жителей Курской области получили материальную помощь

С 6 августа 2024 г. в Курской области продолжаются бои между российскими и украинскими военными. Тогда в российский регион вторглись подразделения ВСУ, часть территории региона была оккупирована. С того момента в области объявлены режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.