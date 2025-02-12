Мантуров: более 150 000 жителей Курской области получили материальную помощь
Материальную помощь с августа 2024 г. получили свыше 150 000 жителей Курской области, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, выступая на расширенной коллегии МЧС России.
«В предельно сжатые сутки по указанию президента была реализована эвакуация, развернуты пункты временного размещения и полевые госпитали. Более 150 000 человек получили материальную помощь», – сказал Мантуров. По словам первого вице-премьера, для восстановления нормальной жизни Курской области предстоит «еще очень многое сделать».
Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что на территории приграничных с Украиной российских регионов пиротехническими расчетами спасательной службы было обезврежено свыше 42 000 взрывоопасных предметов. Кроме того, продолжается строительство и ремонт разрушенной пожароспасательной инфраструктуры – за 2024 г. были завершены работы по 11 объектам МЧС из 54.
С 6 августа 2024 г. в Курской области продолжаются бои между российскими и украинскими военными. Тогда в российский регион вторглись подразделения ВСУ, часть территории региона была оккупирована. С того момента в области объявлены режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.
11 февраля этого года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия ведет работу с Украиной и международным комитетом Красного Креста (МКК) по возможному открытию гуманитарного коридора на оккупированной территории в Курской области для эвакуации мирных граждан.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обсуждение вопроса о создании гуманитарного коридора в Курской области не может быть публичным.