СК возбудил уголовное дело из-за атаки на журналистов в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за нападения вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу «Первого канала» в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения вооруженными формированиями Украины террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области [пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ]», – рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Ранее журналисты «Первого канала» подверглись атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Суджанского района. В ходе атаки БПЛА был ранен оператор Юрий Шолмов.
Как сообщает Петренко, следствием установлено, что ВСУ, используя БПЛА, сбросили взрывное устройство на группу журналистов, которые готовили телерепортаж в данном населенном пункте.
В 2024 г. в результате атак ВСУ погибло несколько российских журналистов. 15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что виновные в их гибели понесут заслуженное наказание. Она напомнила, что «от рук боевиков преступного киевского режима» погибли военкор Семен Еремин, оператор Валерий Кожин, журналист Никита Цицаги и главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова. В предыдущие годы были убиты еще несколько российских журналистов, в том числе Дарья Дугина и Владлен Татарский.