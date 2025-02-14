СК возбудил уголовное дело из-за атаки на журналистов в Курской области

В 2024 г. в результате атак ВСУ погибло несколько российских журналистов. 15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что виновные в их гибели понесут заслуженное наказание. Она напомнила, что «от рук боевиков преступного киевского режима» погибли военкор Семен Еремин, оператор Валерий Кожин, журналист Никита Цицаги и главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова. В предыдущие годы были убиты еще несколько российских журналистов, в том числе Дарья Дугина и Владлен Татарский.