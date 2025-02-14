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СК возбудил уголовное дело из-за атаки на журналистов в Курской области

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за нападения вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу «Первого канала» в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения вооруженными формированиями Украины террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области [пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ]», – рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее журналисты «Первого канала» подверглись атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Суджанского района. В ходе атаки БПЛА был ранен оператор Юрий Шолмов.

Как сообщает Петренко, следствием установлено, что ВСУ, используя БПЛА, сбросили взрывное устройство на группу журналистов, которые готовили телерепортаж в данном населенном пункте.

В 2024 г. в результате атак ВСУ погибло несколько российских журналистов. 15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что виновные в их гибели понесут заслуженное наказание. Она напомнила, что «от рук боевиков преступного киевского режима» погибли военкор Семен Еремин, оператор Валерий Кожин, журналист Никита Цицаги и главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова. В предыдущие годы были убиты еще несколько российских журналистов, в том числе Дарья Дугина и Владлен Татарский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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