В Кремле назвали героем погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья
Погибший в Курской области вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов является героем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он герой, его вклад хорошо известен и в формирование этого батальона («Тигр»), он был его первым командиром. Геройский человек геройски погиб», – сказал он.
Ефремов погиб 2 февраля, возвращаясь с боевого задания в зоне спецоперации. О его гибели сообщил глава региона Олег Кожемяко, назвав Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем». Кожемяко также сообщил, что его сослуживцы пообещали «отомстить».
Он родился 5 августа 1973 г. В прошлом был руководителем краевого отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) и вице-мэром Уссурийска. В 2022 г. он стал первым командиром добровольческого батальона «Тигр», который был сформирован в регионе.
В феврале 2023 г. стал вице-губернатором Приморья, в его ведении находились вопросы внутренней политики региона. Удостоен нескольких боевых наград.