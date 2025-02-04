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В Кремле назвали героем погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья

Ведомости

Погибший в Курской области вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов является героем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он герой, его вклад хорошо известен и в формирование этого батальона («Тигр»), он был его первым командиром. Геройский человек геройски погиб», – сказал он.

Ефремов погиб 2 февраля, возвращаясь с боевого задания в зоне спецоперации. О его гибели сообщил глава региона Олег Кожемяко, назвав Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем». Кожемяко также сообщил, что его сослуживцы пообещали «отомстить».

Он родился 5 августа 1973 г. В прошлом был руководителем краевого отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) и вице-мэром Уссурийска. В 2022 г. он стал первым командиром добровольческого батальона «Тигр», который был сформирован в регионе.

В феврале 2023 г. стал вице-губернатором Приморья, в его ведении находились вопросы внутренней политики региона. Удостоен нескольких боевых наград.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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