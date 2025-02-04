В Кремле назвали героем погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья

Он родился 5 августа 1973 г. В прошлом был руководителем краевого отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) и вице-мэром Уссурийска. В 2022 г. он стал первым командиром добровольческого батальона «Тигр», который был сформирован в регионе.