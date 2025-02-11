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Двух военных ВСУ приговорили к 15 и 16 годам за теракт в Курской области

Ведомости

Суд приговорил военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Пиляя и Александра Середу к 15 и 16 годам лишения свободы соответственно за совершение теракта в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Пиляй и Середа служили в 11-м отдельном батальоне 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Установлено, что 8 августа 2024 г. вооруженные фигуранты незаконно пересекли границу России в составе украинских подразделений. В Кореневском районе Курской области они занимались запугиванием мирных жителей, занимали частные дома с угрозой применения оружия, препятствовали эвакуации населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирным гражданам.

19 сентября прошлого года военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России задержали Пиляя и Середу. В зависимости от роли украинских военных признали виновными в совершении терактов (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Пиляй приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Середа получил 16 лет: он также  проведет в тюрьме первые три года заключения, а оставшиеся 13 лет – в исправительной колонии строгого режима.

6 февраля СК сообщал, что трех украинских боевиков – Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева – осудили за совершение терактов в Курской области. Им назначили по 15 и 16 лет лишения свободы.

7 февраля заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин рассказал, что за 2024 г. российскими судами были осуждены около 500 представителей украинских вооруженных формирований. «...из них порядка 60 приговорены к пожизненному лишению свободы», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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