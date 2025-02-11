Двух военных ВСУ приговорили к 15 и 16 годам за теракт в Курской области
Суд приговорил военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Пиляя и Александра Середу к 15 и 16 годам лишения свободы соответственно за совершение теракта в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Пиляй и Середа служили в 11-м отдельном батальоне 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Установлено, что 8 августа 2024 г. вооруженные фигуранты незаконно пересекли границу России в составе украинских подразделений. В Кореневском районе Курской области они занимались запугиванием мирных жителей, занимали частные дома с угрозой применения оружия, препятствовали эвакуации населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирным гражданам.
19 сентября прошлого года военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России задержали Пиляя и Середу. В зависимости от роли украинских военных признали виновными в совершении терактов (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Пиляй приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Середа получил 16 лет: он также проведет в тюрьме первые три года заключения, а оставшиеся 13 лет – в исправительной колонии строгого режима.
6 февраля СК сообщал, что трех украинских боевиков – Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева – осудили за совершение терактов в Курской области. Им назначили по 15 и 16 лет лишения свободы.
7 февраля заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин рассказал, что за 2024 г. российскими судами были осуждены около 500 представителей украинских вооруженных формирований. «...из них порядка 60 приговорены к пожизненному лишению свободы», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).