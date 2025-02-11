Двух военных ВСУ приговорили к 15 и 16 годам за теракт в Курской области

19 сентября прошлого года военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России задержали Пиляя и Середу. В зависимости от роли украинских военных признали виновными в совершении терактов (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Пиляй приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Середа получил 16 лет: он также проведет в тюрьме первые три года заключения, а оставшиеся 13 лет – в исправительной колонии строгого режима.