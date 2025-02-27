Российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на 26 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Краснодарским краем ликвидировали 83 беспилотника, еще 30 – уничтожены над территорией Крыма. В небе над акваторией Азовского моря российские военные сбили восемь БПЛА, над акваторией Черного моря – пять. По одному беспилотнику было уничтожено над Брянской и Курской областями.