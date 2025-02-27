Российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами РФ
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 февраля перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в четырех регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Больше всего беспилотников – 12 – ликвидировали в Орловской области. По три БПЛА уничтожили в Курской и Белгородской областях, еще один – в небе над Крымом.
В ночь на 26 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Краснодарским краем ликвидировали 83 беспилотника, еще 30 – уничтожены над территорией Крыма. В небе над акваторией Азовского моря российские военные сбили восемь БПЛА, над акваторией Черного моря – пять. По одному беспилотнику было уничтожено над Брянской и Курской областями.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщил об отражении массовой атаки ВСУ. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные мероприятия.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.