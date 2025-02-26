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Силы ПВО сбили 128 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны.

Над Краснодарским краем были ликвидированы 83 беспилотника, еще 30 – уничтожены над территорией Крыма. В небе над акваторией Азовского моря российские военные сбили восемь БПЛА, над акваторией Черного моря – пять. По одному беспилотнику было уничтожено над Брянской и Курской областями.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате предпринятой Киевом попытки ночной атаки повреждены три дома в нескольких муниципалитетах, предварительно, обошлось без пострадавших. Кондратьев поручил помочь жителям в восстановлении имущества. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что пострадавших и разрушений по итогам налета БПЛА нет, ведется работа оперативных и экстренных служб.

В ночь на 25 февраля силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА: 16 – над Брянской областью, еще два – над Курской, и один – над Калужской областью.

После начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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