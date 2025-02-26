Силы ПВО сбили 128 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны.
Над Краснодарским краем были ликвидированы 83 беспилотника, еще 30 – уничтожены над территорией Крыма. В небе над акваторией Азовского моря российские военные сбили восемь БПЛА, над акваторией Черного моря – пять. По одному беспилотнику было уничтожено над Брянской и Курской областями.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате предпринятой Киевом попытки ночной атаки повреждены три дома в нескольких муниципалитетах, предварительно, обошлось без пострадавших. Кондратьев поручил помочь жителям в восстановлении имущества. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что пострадавших и разрушений по итогам налета БПЛА нет, ведется работа оперативных и экстренных служб.
В ночь на 25 февраля силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА: 16 – над Брянской областью, еще два – над Курской, и один – над Калужской областью.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.