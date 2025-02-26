Силы ПВО сбили 128 украинских беспилотников над регионами России

Над Краснодарским краем были ликвидированы 83 беспилотника, еще 30 – уничтожены над территорией Крыма. В небе над акваторией Азовского моря российские военные сбили восемь БПЛА, над акваторией Черного моря – пять. По одному беспилотнику было уничтожено над Брянской и Курской областями.