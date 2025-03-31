Силы ПВО уничтожили 66 украинских БПЛА над тремя регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ.
Самое большое количество сбитых БПЛА – 41 – пришлось на территорию Брянской области. Еще 24 беспилотника были ликвидированы над Калужской областью и один – над Курской.
В ночь на 30 марта над регионами РФ были уничтожены и перехвачены шесть украинских БПЛА – три над Белгородской областью, два – над Брянской и один – над Саратовской, сообщало оборонное ведомство.