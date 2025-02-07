Лихачев заявил об увеличении рисков для ядерной безопасности
Риски ядерной безопасности повышаются, это требует соответствующей реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
«Вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС, десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской АЭС, удары по энергетической инфраструктуре – все это, к сожалению, повышает риски ядерной безопасности, требует от нас соответствующих действий, требует соответствующей реакции МАГАТЭ», – сказал Лихачев.
Гендиректор «Росатома» добавил, что риски атак на Запорожскую АЭС со стороны украинской армии нарастают – это видно и по количеству сбитых дронов и ракет, и по количеству артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к станции.
«Это вызывает озабоченность. Как вызывает озабоченность и то давление, которое сегодня есть на персонал, угрозы, террористические атаки. Конечно же, все это нарушение принципов безопасности МАГАТЭ», – отметил он.
Лихачев и Гросси провели переговоры в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве 7 февраля. В конце января Гросси заявил об обеспокоенности частыми взрывами в районе Запорожской атомной электростанции. Глава МАГАТЭ отмечал, что команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.