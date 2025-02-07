Лихачев заявил об увеличении рисков для ядерной безопасности

«Вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС, десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской АЭС, удары по энергетической инфраструктуре – все это, к сожалению, повышает риски ядерной безопасности, требует от нас соответствующих действий, требует соответствующей реакции МАГАТЭ», – сказал Лихачев.