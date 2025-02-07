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Лихачев заявил об увеличении рисков для ядерной безопасности

Ведомости

Риски ядерной безопасности повышаются, это требует соответствующей реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС, десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской АЭС, удары по энергетической инфраструктуре – все это, к сожалению, повышает риски ядерной безопасности, требует от нас соответствующих действий, требует соответствующей реакции МАГАТЭ», – сказал Лихачев.

По его словам, «Росатом» ценит участие МАГАТЭ в этой работе.

Гендиректор «Росатома» добавил, что риски атак на Запорожскую АЭС со стороны украинской армии нарастают – это видно и по количеству сбитых дронов и ракет, и по количеству артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к станции.

«Это вызывает озабоченность. Как вызывает озабоченность и то давление, которое сегодня есть на персонал, угрозы, террористические атаки. Конечно же, все это нарушение принципов безопасности МАГАТЭ», – отметил он.

Лихачев и Гросси провели переговоры в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве 7 февраля. В конце января Гросси заявил об обеспокоенности частыми взрывами в районе Запорожской атомной электростанции. Глава МАГАТЭ отмечал, что команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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