Силы ПВО за ночь уничтожили 39 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 7 марта уничтожили 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
14 дронов были уничтожены над Крымом, 12 беспилотников – над акваторией Черного моря, семь дронов – над Курской областью, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному – над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.
Вечером 6 марта глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атак беспилотников в Черном море. В полночь 7 марта он написал, что силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Глава Крыма Сергей Аксенов об атаках в своем Telegram-канале не сообщил.
Украинская армия предпринимает атаки с 2022 г. после начала российской спецоперации. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.
В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Киев также считает Крым, перешедший под контроль РФ в 2014 г., своей территорией.