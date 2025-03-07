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Силы ПВО за ночь уничтожили 39 беспилотников ВСУ

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 7 марта уничтожили 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

14 дронов были уничтожены над Крымом, 12 беспилотников – над акваторией Черного моря, семь дронов – над Курской областью, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному – над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

Вечером 6 марта глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атак беспилотников в Черном море. В полночь 7 марта он написал, что силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Глава Крыма Сергей Аксенов об атаках в своем Telegram-канале не сообщил.

Украинская армия предпринимает атаки с 2022 г. после начала российской спецоперации. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Киев также считает Крым, перешедший под контроль РФ в 2014 г., своей территорией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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