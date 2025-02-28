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Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над пятью регионами России

Ведомости

В ночь на 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над пятью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

В частности, в небе над Орловской областью были сбиты восемь беспилотников, над Курской – семь. Еще четыре БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Брянской области, один – над Смоленской и два – над Краснодарским краем.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, атака БПЛА была подавлена силами радиоэлектронной борьбы в Вяземском районе. Предварительно, в результате падения беспилотника произошел взрыв, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают следственно-оперативные службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА нет, на местах работают оперативные и экстренные службы.

Ночью 28 февраля в аэропорту «Шереметьево» в Москве вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), мера действовала около часа. Во время действия ограничений на запасном аэродроме в «Пулково» приземлился один самолет, направлявшийся в «Шереметьево».

В ночь на 27 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА в четырех регионах России. 12 беспилотников ликвидировали в Орловской области, по три БПЛА уничтожили в Курской и Белгородской. Еще один беспилотник был сбит в небе над Крымом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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