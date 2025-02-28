Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над пятью регионами России
В ночь на 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над пятью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.
В частности, в небе над Орловской областью были сбиты восемь беспилотников, над Курской – семь. Еще четыре БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Брянской области, один – над Смоленской и два – над Краснодарским краем.
По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, атака БПЛА была подавлена силами радиоэлектронной борьбы в Вяземском районе. Предварительно, в результате падения беспилотника произошел взрыв, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают следственно-оперативные службы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА нет, на местах работают оперативные и экстренные службы.
Ночью 28 февраля в аэропорту «Шереметьево» в Москве вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), мера действовала около часа. Во время действия ограничений на запасном аэродроме в «Пулково» приземлился один самолет, направлявшийся в «Шереметьево».
В ночь на 27 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА в четырех регионах России. 12 беспилотников ликвидировали в Орловской области, по три БПЛА уничтожили в Курской и Белгородской. Еще один беспилотник был сбит в небе над Крымом.