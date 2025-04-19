Минобороны заявило об освобождении хутора Олешня в Курской области
Российские военнослужащие освободили хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, сообщил Telegram-канал Минобороны России.
Населенный пункт был взят под контроль в ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.
Украинские войска нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. По данным Генерального штаба ВС России на 12 марта, под контроль удалось вернуть 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными.
8 апреля стало известно, что подразделения «Севера» в ходе наступательных действий освободили от ВСУ село Гуево в Суджанском районе. 28 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении села Гоголевка. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в Россию были возвращены вывезенные вооруженными силами Украины в Сумскую область 25 жителей приграничного региона.