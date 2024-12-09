Хинштейн ночевал в рабочем кабинете

Вечером 5 декабря Путин назначил Хинштейна на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Хинштейн, в свою очередь, заявил, что это назначение для него – огромная честь и ответственность. Он пообещал сделать все, чтобы поставленные главой государства задачи были выполнены. Позже, в ночь на 6 декабря, бывший глава региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что переходит на новое место службы «по решению руководства».