Хинштейн ночевал в рабочем кабинете

Хинштейн ночевал в рабочем кабинетеОн объяснил, что у губернатора много задач и их нужно успеть решить
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн переночевал в рабочем кабинете из-за большого объема работы в регионе. Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Времени не хватает катастрофически, поэтому принял решение сегодня остаться ночевать в кабинете, благо, спасибо предшественникам, в комнате отдыха есть даже небольшой диванчик», – уточнил Хинштейн.
Он добавил, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о необходимости кризисного стиля управления в Курской области. Врио главы региона также выразил готовность переехать жить в свой рабочий кабинет на постоянной основе, если это потребуется.
Вечером 5 декабря Путин назначил Хинштейна на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Хинштейн, в свою очередь, заявил, что это назначение для него – огромная честь и ответственность. Он пообещал сделать все, чтобы поставленные главой государства задачи были выполнены. Позже, в ночь на 6 декабря, бывший глава региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что переходит на новое место службы «по решению руководства».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что назначение Хинштейна в качестве врио губернатора Курской области объясняется необходимостью кризисного управления в регионе. По его словам, с учетом его опыта на предыдущих должностях был сделан вывод, что кандидатура Хинштейна может быть наиболее эффективной.
Бои в Курской области ведутся с 6 августа после вторжения в регион украинских военных. В субъекте объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.