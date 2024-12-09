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Хинштейн ночевал в рабочем кабинете

Он объяснил, что у губернатора много задач и их нужно успеть решить
Ведомости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн переночевал в рабочем кабинете из-за большого объема работы в регионе. Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Времени не хватает катастрофически, поэтому принял решение сегодня остаться ночевать в кабинете, благо, спасибо предшественникам, в комнате отдыха есть даже небольшой диванчик», – уточнил Хинштейн.

Он добавил, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о необходимости кризисного стиля управления в Курской области. Врио главы региона также выразил готовность переехать жить в свой рабочий кабинет на постоянной основе, если это потребуется.

Вечером 5 декабря Путин назначил Хинштейна на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Хинштейн, в свою очередь, заявил, что это назначение для него – огромная честь и ответственность. Он пообещал сделать все, чтобы поставленные главой государства задачи были выполнены. Позже, в ночь на 6 декабря, бывший глава региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что переходит на новое место службы «по решению руководства».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что назначение Хинштейна в качестве врио губернатора Курской области объясняется необходимостью кризисного управления в регионе. По его словам, с учетом его опыта на предыдущих должностях был сделан вывод, что кандидатура Хинштейна может быть наиболее эффективной.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа после вторжения в регион украинских военных. В субъекте объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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