Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

При этом поддержка защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации, тех, кто прошел «горячие точки» и боролся с международным терроризмом, должна быть профессиональным и нравственным долгом для сотрудников органов прокуратуры. Практика непрерывного анализа и обобщения результатов проверок и надзора в этой сфере должна быть расширена, считает Путин. По его словам, в некоторых регионах при участии прокуратуры уже поддержаны предложения по начислению беззаявительных выплат, убраны пробелы в региональном законодательстве насчет статуса участников добровольческих формирований, а получение различных справок, в том числе о прохождении военной службы, является обязанностью органов соцзащиты. Военных прокуроров, которые активно способствуют решению проблем военнослужащих, Путин попросил наращивать эту работу и «содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора высокой боеготовности войск» в будущем.