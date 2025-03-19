Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

Путин принял участие в заседании коллегии ГенпрокуратурыПрезидент коснулся тем преступлений ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля. Глава государства, в частности, затронул темы преступлений военнослужащих вооруженных сил Украины и иностранных наемников на территории России, обеспечения надзора за законностью процедур закупки оборудования для медучреждений, защиты прав предпринимателей.
В начале своего выступления президент отметил, что число обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры увеличилось на 10%. Рост показало и количество граждан, который были приняты прокурорами на личном приеме. Путин попросил подвергнуть тщательному анализу самые острые, системные проблемы, волнующие жителей, предложить варианты по их комплексному решению.
Глава государства также поблагодарил российских прокуроров за профессионализм и ответственность, отдельно отметив сотрудников, работающих на Донбассе, в Новороссии и в близких к зоне боевых действий регионах.
«В непростой обстановке вы достойно, мужественно выполняете свой долг, помогаете людям», – сказал президент.
Глава государства попросил прокуроров строго следить за тем, чтобы люди, пострадавшие от киевского режима, своевременно и в полном объеме получали полагающиеся им средства, а также обратил внимание на оперативность предоставления им жилья – временного и постоянного. Особенно внимательно следует относиться к защите прав несовершеннолетних и пожилых людей, подвергнувшимся тяжелым испытаниям.
Путин напомнил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России «завершают разгром группировки войск противника в Курской области». По его словам, согласно российским законам, совершавшие преступления против мирных жителей в России военнослужащие ВСУ и наемники из-за рубежа квалифицируются как террористы, и все их преступления «должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы».
«Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях – и в Судже, и в других населенных пунктах. Все эти преступники, каратели <...> должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», – заявил российский лидер.
При этом поддержка защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации, тех, кто прошел «горячие точки» и боролся с международным терроризмом, должна быть профессиональным и нравственным долгом для сотрудников органов прокуратуры. Практика непрерывного анализа и обобщения результатов проверок и надзора в этой сфере должна быть расширена, считает Путин. По его словам, в некоторых регионах при участии прокуратуры уже поддержаны предложения по начислению беззаявительных выплат, убраны пробелы в региональном законодательстве насчет статуса участников добровольческих формирований, а получение различных справок, в том числе о прохождении военной службы, является обязанностью органов соцзащиты. Военных прокуроров, которые активно способствуют решению проблем военнослужащих, Путин попросил наращивать эту работу и «содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора высокой боеготовности войск» в будущем.
Среди актуальных задач прокуратуры Путин назвал координацию борьбы с криминалом, вопросы противодействия экстремизму и терроризму, борьбы с экстремизмом, попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в России, с публичными призывами к терроризму и созданию радикальных группировок. Президент также призвал усилить деятельность прокуратуры в областях, с которыми напрямую связано качество жизни россиян – в частности, речь о защите социальных, жилищных, трудовых и других прав. Среди ключевых сфер Путин назвал охрану здоровья, обозначив ведомствам задачу и впредь осуществлять надзор за законностью процессов закупки оборудования для медучреждений, бесперебойным снабжением лекарствами и квалифицированной медпомощью.
В своей речи президент также коснулся темы крушения танкеров в Черном море, обратив внимание на то, к каким тяжелым последствиям приводят халатность и пренебрежительное отношение к правилам безопасности. Путин подчеркнул необходимость системной работы по линии природоохранной прокуратуры совместно с другими контролирующими, правоохранительными органами. Кроме того, глава государства обратил внимание на защиту прав предпринимателей, подчеркнув, что вопрос является важнейшим для развития страны, укрепления экономического суверенитета, для роста доходов миллионов россиян, который заняты в промышленности, в малом и среднем бизнесе. С января надзорные органы, включая прокуратуру, целиком перешли на риск-ориентированный подход, напомнил президент.
«Надо четко, последовательно отработать такую практику, вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса, и при этом заботиться о защите, разумеется, прав потребителей – это две стороны одной и той же медали», – подчеркнул Путин.
Президент упомянул необходимость результативной борьбы с коррупцией, повышенного внимания расходованию средств, направляемых на нацпроекты, гособоронзаказ, масштабные государственные и региональные программы развития страны.
«Главной задачей прокуратуры <…> является соблюдение закона, надзор за соблюдением закона всеми и гражданами, и юридическими лицами, организациями и, что особенно важно, должностными лицами. В этом наши люди видят залог справедливости, а в свою очередь это обеспечивает нам сплоченность российского общества, стабильность государства», – подчеркнул президент.
Российский лидер обратил внимание, что это важно всегда, но на сегодняшний день имеет особое значение.
На заседании коллегии Генеральной прокуратуры в марте 2024 г., Путин поручал продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в частности, в миграционной сфере. Путин тогда отмечал, что в 2023 г. по некоторым видам преступлений наблюдался незначительный, «но все-таки рост».