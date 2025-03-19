Чем Путин обрадовал крупный бизнес на съезде РСПП

Встреча Путина с представителями крупного бизнеса проходила за два часа до телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, что, несомненно, добавляло значимости этому событию. Глава РСПП Александр Шохин, открывая пленарное заседание, поблагодарил президента, что тот нашел время в своем «сложном графике». Хотя пленарное заседание с участием президента длилось немногим больше 40 минут, а традиционных вопросов из зала не было, бизнес услышал то, чего ждал.