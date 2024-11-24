Минобороны сообщило о 34 сбитых дронах над регионами России
В ночь на 24 ноября российские силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над рядом регионов РФ, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Над Курской областью сбито 27 дронов, еще четыре перехвачены над Липецкой областью. Два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, а один – над Орловской.
В своей последней сводке Минобороны сообщало, что средства ПВО сбили за сутки три управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS и 59 БПЛА самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета и 36 559 беспилотников, уточнили в Минобороны.
20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил об уничтожении двух ракет в районе поселка Марьино, при этом ряд Telegram-каналов показал их обломки с надписью Storm Shadow. Как сообщила 20 ноября The Times, Великобритания дала разрешение на удары по территории России в границах 1991 г. этими ракетами. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что украинские войска впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по целям на территории России. 21 ноября Минобороны РФ заявило о двух сбитых ракетах Storm Shadow.