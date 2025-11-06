Минфин сократит ежедневную продажу валюты и золота до 100 млн рублей

Минфин вернулся к продаже иностранной валюты и золота с 7 июля 2025 г. С 6 июня по 4 июля ведомство проводило покупку валюты и драгметалла. Суммарно за месяц было приобретено на 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота тогда составлял 1,5 млрд руб.