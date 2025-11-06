Минфин сократит ежедневную продажу валюты и золота до 100 млн рублей
Министерство финансов России сообщило, что с 10 ноября по 4 декабря продаст иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд руб. Ежедневный объем операций составит 0,1 млрд руб.
С 7 октября по 7 ноября ведомство ежедневно продает иностранную валюту и золото на 0,6 млрд руб. в рамках бюджетного правила. С 5 сентября по 6 октября Минфин ежедневно реализовал иностранную валюту и золото на сумму около 1,4 млрд руб.
Недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре составили 45,3 млрд руб. Министерство назвало основным фактором положительное отклонение демпфирующей составляющей из-за того, что биржевые цены на моторное топливо превысили предельно допустимое отклонение от установленных значений. Эффект носит разовый характер.
Минфин вернулся к продаже иностранной валюты и золота с 7 июля 2025 г. С 6 июня по 4 июля ведомство проводило покупку валюты и драгметалла. Суммарно за месяц было приобретено на 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота тогда составлял 1,5 млрд руб.