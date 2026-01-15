Минфин увеличит продажу валюты и золота в 2,3 раза в январе
Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 16 января по 5 февраля 2026 г. составит 12,8 млрд руб. Об этом сообщило Министерство финансов России.
Суммарный объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и драгметалла достигнет 192,1 млрд руб.
Ведомство ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе этого года достигнет 231,9 млрд руб. Совокупное отклонение фактических нефтегазовых доходов бюджета от прогнозируемых показателей по итогам декабря 2025 г. – 39,8 млрд руб.
3 декабря Минфин объявил, что с 5 декабря 2025 г. по 15 января 2026 г. продаст иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,4 млрд руб. Ежедневный объем операций должен был составить 5,6 млрд руб.
Министерство вернулось к продаже иностранной валюты и золота с 7 июля прошлого года. С 6 июня по 4 июля ведомство покупало валюту и драгметалл. Суммарно за месяц было приобретено на 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота составлял 1,5 млрд руб.