Минфин увеличит продажу валюты и золота в 2,3 раза в январе

Министерство вернулось к продаже иностранной валюты и золота с 7 июля прошлого года. С 6 июня по 4 июля ведомство покупало валюту и драгметалл. Суммарно за месяц было приобретено на 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота составлял 1,5 млрд руб.