Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин увеличит продажу валюты и золота в 2,3 раза в январе

Ведомости

Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 16 января по 5 февраля 2026 г. составит 12,8 млрд руб. Об этом сообщило Министерство финансов России.

Суммарный объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и драгметалла достигнет 192,1 млрд руб.

Ведомство ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе этого года достигнет 231,9 млрд руб. Совокупное отклонение фактических нефтегазовых доходов бюджета от прогнозируемых показателей по итогам декабря 2025 г. – 39,8 млрд руб.

3 декабря Минфин объявил, что с 5 декабря 2025 г. по 15 января 2026 г. продаст иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,4 млрд руб. Ежедневный объем операций должен был составить 5,6 млрд руб.

Министерство вернулось к продаже иностранной валюты и золота с 7 июля прошлого года. С 6 июня по 4 июля ведомство покупало валюту и драгметалл. Суммарно за месяц было приобретено на 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота составлял 1,5 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте