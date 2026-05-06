Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,994-0,53%VEON-RX64,9-0,61%BISVP10,39-0,48%IMOEX2 615,19-1,1%RTSI1 093,43-1,1%RGBI119,5-0,03%RGBITR780,82-0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Минфин возобновит операции с валютой на внутреннем рынке

С 8 мая по 4 июня ведомство планирует купить валюту и золото на 110,3 млрд рублей
Ведомости

Минфин РФ возобновит операции с иностранной валютой и золотом на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двух месяцев перерыва, сообщили в министерстве.

С 8 мая по 4 июня ведомство планирует приобрести валюту и золото на общую сумму 110,3 млрд руб. Ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд руб.

В Минфине отметили, что в совокупном объеме средств, направляемых на покупку валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.

Ведомство напомнило, что в марте и апреле не проводило операции из-за планируемых изменений параметра базовой цены на нефть. В январе и феврале Минфин продавал валюту и золото на 192,1 млрд руб. и 226,8 млрд руб., соответственно.

О будущем возобновлении операций с валютой Минфин сообщил 23 апреля. Такое решение принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику РФ и финансовую систему, заявили в ведомстве.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь