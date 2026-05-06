Минфин возобновит операции с валютой на внутреннем рынке

Минфин возобновит операции с валютой на внутреннем рынкеС 8 мая по 4 июня ведомство планирует купить валюту и золото на 110,3 млрд рублей
Минфин РФ возобновит операции с иностранной валютой и золотом на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двух месяцев перерыва, сообщили в министерстве.
С 8 мая по 4 июня ведомство планирует приобрести валюту и золото на общую сумму 110,3 млрд руб. Ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд руб.
В Минфине отметили, что в совокупном объеме средств, направляемых на покупку валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.
Ведомство напомнило, что в марте и апреле не проводило операции из-за планируемых изменений параметра базовой цены на нефть. В январе и феврале Минфин продавал валюту и золото на 192,1 млрд руб. и 226,8 млрд руб., соответственно.
О будущем возобновлении операций с валютой Минфин сообщил 23 апреля. Такое решение принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику РФ и финансовую систему, заявили в ведомстве.