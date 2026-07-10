Какие факторы способствовали сокращению дефицита бюджета в июне

На рост ННГД в январе – июне 2026 г. повлияло повышение НДС с 1 января текущего года, а также прошлые повышения НДФЛ для наиболее обеспеченных граждан и налога на прибыль, отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Поступления НДС выросли на 22,6% и составили 8,58 трлн руб. за первую половину 2026 г. Этот налог быстрее других реагирует на внутренний оборот, потребление и импорт, поэтому его динамика показывает, что спрос пока сохраняется, а собираемость могли поддержать налоговое администрирование и обеление отдельных сегментов бизнеса, поясняет Аблаев. Он отмечает, что во II квартале 2025 г. рубль уже был достаточно крепким, в результате импортная часть НДС дала более слабый отрицательный эффект год к году, поясняет Аблаев.