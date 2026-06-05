Экономические власти описали контуры новой модели роста

Впервые за последние годы макросессия ПМЭФа прошла без главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, что стало одной из самых обсуждаемых новостей форума. Как пояснили в пресс-службе регулятора, причиной отсутствия Набиуллиной стал больничный. По словам Орешкина, без главы ЦБ сессия стала скучной и «зал засыпал».