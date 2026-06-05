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Главная / Экономика /

Экономические власти описали контуры новой модели роста

Старые факторы уже исчерпали себя, «мир не будет прежним»
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Михаил Шибанов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экономические власти обсудили черты новой модели экономического роста в условиях дефицита труда и санкций в ходе макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В ней приняли участие заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, модерировал дискуссию традиционно глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Впервые за последние годы макросессия ПМЭФа прошла без главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, что стало одной из самых обсуждаемых новостей форума. Как пояснили в пресс-службе регулятора, причиной отсутствия Набиуллиной стал больничный. По словам Орешкина, без главы ЦБ сессия стала скучной и «зал засыпал».

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