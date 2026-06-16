Счетная палата отметила рост числа регионов с дефицитом бюджета

Счетная палата отметила рост числа регионов с дефицитом бюджетаРезультаты начала года ухудшились на фоне падения поступлений налога на прибыль
Число регионов с дефицитом бюджета выросло до 56 в I квартале 2026 г. после 46 за аналогичный период 2025 г. Это фиксирует Счетная палата (СП) в «Оперативном докладе о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь – март 2026 г.». Тенденция к росту продолжается с 2022 г., когда таких регионов по итогам первых трех месяцев было всего шесть.
Количество регионов с высоким уровнем дефицита (более 10% к налоговым и неналоговым доходам) выросло до 35 с 23 в I квартале 2025 г. Максимальные показатели дефицита в отношении к доходам пришлись на Еврейскую АО (50,5%), Кемеровскую (50%), Вологодскую (32,9%) области и Республику Коми (32,7%). Наибольший дефицит в абсолютном выражении у Кемеровской области (21,3 млрд руб.), Ханты-Мансийского АО (20,3 млрд руб.), Краснодарского края (19,9 млрд руб.), Иркутской области (17,4 млрд руб.) и Московской области (15,2 млрд руб.).
Бюджеты 34 регионов завершили квартал с профицитом в 434 млрд руб. (в 2025 г. таких было 44 – с общим профицитом в 489 млрд руб.). В 23 из них профицит не превышает 5 млрд руб., а в 10 регионах он составляет от 5 млрд до 33 млрд руб. Профицит Москвы достигает 276,9 млрд руб.
Экономическое охлаждение негативно отражается на исполнении консолидированных бюджетов регионов в I квартале 2026 г., говорится в докладе СП. Консолидированные бюджеты субъектов РФ исполнены с совокупным профицитом в 140 млрд руб., что значительно ниже показателей за аналогичный период 2025 г. (335,1 млрд руб.) и 2024 г. (624,1 млрд руб.). Динамика объясняется ростом расходов (на 4,3% в I квартале в годовом выражении) и практически нулевой динамикой доходов (на 0,5%).
Минфин на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения региональных бюджетов и принимает необходимые меры для поддержания их сбалансированности, говорится в комментарии ведомства. «Несмотря на то что в условиях складывающейся экономической конъюнктуры ситуация по исполнению региональных бюджетов остается неоднородной, в целом можно говорить об обеспечении регионами в полном объеме первоочередных и социально значимых расходных обязательств», – отмечается в сообщении.
Особенности доходной базы
доходной базы Причиной роста числа дефицитных регионов стало снижение динамики поступлений налога на прибыль организаций, уверена управляющий директор по региональным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. По данным СП, поступления по налогу на прибыль организаций в бюджеты регионов снизились на 11,7% (до 184 млрд руб.). Ведомство отмечает, что проблемы сохраняются в регионах с развитыми сырьевыми и экспортно ориентированными отраслями. Это связано с падением цен на нефть и уголь на мировом рынке в январе – феврале 2026 г., а также укреплением рубля, поясняют аудиторы. Например, в Республике Коми поступления налога на прибыль упали сразу в 4,5 раза год к году из-за снижения прибыли добывающих и обрабатывающих компаний, влияния валютных курсов и высокого уровня затрат.
Одновременно выросли доходы регионов от налогов на имущество (+2,5%), акцизов (+5,4%) и налога на добычу полезных ископаемых (+32,5%). Лидером прироста в структуре доходов бюджетов остался налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который увеличился на 14,6% по всем регионам. Рост НДФЛ связан с увеличением зарплат и численности занятых, говорится в отчете. Основной вклад в рост НДФЛ вносит Москва (+53,7 млрд руб., 23,4% прироста). Росстат оценил рост реальных зарплат в I квартале в 8,7% год к году, номинальных – в 15,1%.
Наиболее высокие показатели дефицита в некоторых регионах обусловлены сочетанием отраслевой специфики и структуры их доходной базы: Кемеровская область, Коми и Вологодская область критически зависят от поступлений налога на прибыль от крупнейших экспортеров из-за высокой концентрации добывающего и металлургического секторов, объясняет Тирских. Волатильность цен на уголь, сталь и сырье, а также изменение логистических цепочек оказали давление на прибыль ключевых предприятий, отмечает Тирских.
Она добавляет, что для Еврейской автономной области (ЕАО) ситуация традиционно связана с низкой базой собственных доходов. В случае ЕАО налог на прибыль упал в 3,5 раза из-за разовой сделки по продаже крупного инвестобъекта в прошлом году, утверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко.
Что было с расходами
Параллельно субъекты были вынуждены индексировать зарплаты в бюджетной сфере по уровню инфляции 2025 г., а также увеличивать расходы на соцподдержку, поясняет Тирских. Дополнительную нагрузку создало удорожание государственных контрактов на строительство и ремонт инфраструктуры из-за роста стоимости материалов и логистики, добавляет она.
Расходы региональных бюджетов достигли 5,37 трлн руб. в I квартале, рост замедлился до 4,3% (за аналогичный период 2025 г. он составлял 15,5%), следует из отчета СП. В прошлые годы накопился достаточно высокий уровень расходов, «что неизбежно приводит к замедлению темпов роста», обращает внимание ведомство.
Положительная динамика затрат зафиксирована в 70 регионах. Максимальный рост расходов по сравнению с прошлым годом наблюдается в ДНР (в 1,8 раза), Чукотском АО (+40,9%), Магаданской области (+32%), Псковской области (+30,9%), ЛНР (+30,4%), Хакасии (+26,4%), Хабаровском крае (+25,4%).
Расходы выросли на фоне увеличения вложений в ЖКХ (+17,8%), образование (+9,9%) и социальную политику (+2,8%), отмечается в отчете. Увеличение расходов связано с повышением МРОТа с 1 января 2026 г. на 20,7% (в 2025 г. – на 16,6%), а также с расширением мер соцподдержки отдельных категорий населения и реализацией нацпроектов, поясняют аудиторы.
Прогнозы на год
Из-за сезонности квартальную картину нельзя переносить на весь год, но при сохранении текущих условий более 70% регионов могут завершить 2026 г. с дефицитом, предупреждает эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев. Он ожидает, что фискальные власти будут стараться удержать дефицит по итогам года в диапазоне около 1–1,3% ВВП за счет адресной поддержки. Дефицит регионов по итогам 2026 г. окажется на уровне 4–4,5 трлн руб., прогнозирует Клисенко.
На протяжении 2026 г. число дефицитных регионов продолжит расти, риск разбалансировки остается актуальным из-за высокой чувствительности регионов к налогу на прибыль, ожидает Тирских. Ситуация с доходами «нефтегазовых» регионов во втором полугодии может выправиться, если цены на нефть до конца года останутся выше $80/барр., говорит Клисенко. Он добавляет, что регионы, завязанные на черную металлургию и угольную отрасль, будут по-прежнему испытывать давление из-за слабой конъюнктуры и крепкого рубля.
Более свежие данные говорят об улучшении ситуации, отмечает руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Совокупный профицит региональных консолидированных бюджетов за четыре месяца увеличился и по итогам апреля составил 483,3 млрд руб., следует из данных Казначейства России от 1 мая. Число регионов с промежуточным дефицитом бюджета снизилось до 43 по итогам апреля, отмечает Цыпкин. При этом, согласно бюджетным назначениям на 1 мая, отображенным на сайте Казначейства, общий объем дефицита региональных бюджетов составит свыше 2,38 трлн руб., говорит Цыпкин. Подавляющее большинство, 88 регионов, собираются закончить год с дефицитом бюджета, только в Магаданской области ожидается незначительный профицит консолидированного бюджета (0,1% ННД), говорит эксперт.