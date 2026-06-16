Счетная палата отметила рост числа регионов с дефицитом бюджета

доходной базы Причиной роста числа дефицитных регионов стало снижение динамики поступлений налога на прибыль организаций, уверена управляющий директор по региональным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. По данным СП, поступления по налогу на прибыль организаций в бюджеты регионов снизились на 11,7% (до 184 млрд руб.). Ведомство отмечает, что проблемы сохраняются в регионах с развитыми сырьевыми и экспортно ориентированными отраслями. Это связано с падением цен на нефть и уголь на мировом рынке в январе – феврале 2026 г., а также укреплением рубля, поясняют аудиторы. Например, в Республике Коми поступления налога на прибыль упали сразу в 4,5 раза год к году из-за снижения прибыли добывающих и обрабатывающих компаний, влияния валютных курсов и высокого уровня затрат.