Регионы пожаловались на выпадающие доходы из-за налоговых льгот

Регионы пожаловались на выпадающие доходы из-за налоговых льготРост доходов бюджетов на 4-5% нивелируется инфляцией
Руководители регионов обратили внимание Минфина на выпадающие доходы в бюджетах субъектов из-за налоговых льгот. Об этом в частности заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе сессии ПМЭФ «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие». Губернатор республики Мордовия Артем Здунов согласился, что существует проблема выпадающих доходов регионов.
«На федеральном уровне было принято решение об обнулении налога на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности. Сначала это было полное обнуление, потом вернули федеральную составляющую 8%. Региональной составляющей по-прежнему ноль, но у нас эта сфера очень активно работает и хорошо развивается… На сегодняшний день по этой мере мы недополучили уже 5 млрд руб. По текущему году оцениваем еще минимум минус 1 млрд, и думаем, что цифры эти дальше будут только расти», – рассказал Малков.
Министр финансов Антон Силуанов отказался от идеи отдавать часть собранного налога с доходов радиоэлектронных предприятий в региональный бюджет: «Мы руководствуемся компетенциями каждого уровня государственной власти и местного самоуправления, поэтому, если это федеральный налог – то по нему принимается решение федерации – давать льготу или нет». Федерация предоставляет решение о льготах, так как считает, что необходимо поддержать этот сектор промышленности, потому что это один из приоритетов для государства, напомнил Силуанов. «Сектор радиоэлектроники развивается в том числе благодаря тому, что предоставили преференциальный режим для этого развития. Это значит: новые высокооплачиваемые рабочие места, новые налоги НДФЛ, на имущество и так далее. То есть посчитали, сколько недополучено, но никто не посчитал сколько получили», – подчеркнул министр.
Здунов предложил зачесть недополученные доходы через механизм списания ⅔ задолженности регионов. Министр финансов возразил, что уже есть перечень расходов, которые списываются со счетов долга. По словам Силуанова, объем возможных расходов для списания меньше, чем потребности в регионах.
В прошлом году 73 региона закрылись с дефицитом, что оказалось в два раза больше, чем в 2024 г., отметил в ходе сессии председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Совокупный дефицит бюджетов субъектов составил 1,5 трлн руб., напомнил он. Сейчас фиксируется снижение налога на прибыль, указал Текслер. Для регионов с высокой бюджетной обеспеченностью это всегда был важный источник доходов, и он резко упал, из-за чего начали возникать сложности и проблемы. Программы консолидации бюджета и сокращению расходов Текслер счел эффективными, однако обозначил, что необходимо помогать регионам «упершимся в стенку» и с кредитами. Кроме того, губернатор отметил, что рост доходов на 4-5% нивелируется инфляцией, которая за первые четыре месяца составила 5,6%.
Минфин активно работает с теми регионами, которым нужна помощь с точки зрения как финансовой устойчивости, так и принятия правильных управленческих решений, подчеркнул Силуанов. По словам министра, регионы в 2026 г. демонстрируют рост доходов на 5,3%, сказал министр. Налог на прибыль, хоть остался отрицательным, но глубина падения уменьшилась с 3% до 1,2%.
Силуанов отметил, что дополнительные источники дохода можно черпать с помощью расширения видов имущества, налог на которые рассчитывается по кадастровой стоимости, но добавил, что делать это надо «с осторожностью, чтобы не навредить экономике».