Регионы пожаловались на выпадающие доходы из-за налоговых льгот

В прошлом году 73 региона закрылись с дефицитом, что оказалось в два раза больше, чем в 2024 г., отметил в ходе сессии председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Совокупный дефицит бюджетов субъектов составил 1,5 трлн руб., напомнил он. Сейчас фиксируется снижение налога на прибыль, указал Текслер. Для регионов с высокой бюджетной обеспеченностью это всегда был важный источник доходов, и он резко упал, из-за чего начали возникать сложности и проблемы. Программы консолидации бюджета и сокращению расходов Текслер счел эффективными, однако обозначил, что необходимо помогать регионам «упершимся в стенку» и с кредитами. Кроме того, губернатор отметил, что рост доходов на 4-5% нивелируется инфляцией, которая за первые четыре месяца составила 5,6%.