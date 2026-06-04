Силуанов: обязательную продажу валютной выручки продлят до 2029 года
Правительство планирует продлить действие требования об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами до конца 2029 г. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2026.
«Такое решение подготовлено, надеюсь, будет поддержано», – сказал он (цитата по ТАСС).
В требовании указано, что российские компании-экспортеры, включенные в утвержденный перечень, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступившей по внешнеторговым контрактам. Кроме того, минимум 90% этой суммы должно быть реализовано на внутреннем рынке, но не менее 25% от всей валютной выручки по каждому контракту.
Постановление распространяется на выручку, полученную за товары, работы, услуги, а также объекты интеллектуальной собственности, реализованные нерезидентам. Срок исполнения обязательства по продаже установлен не позднее 60 дней с момента получения валюты.
22 мая 2025 г. правительство утвердило постановление, продлевающее действие мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Мера будет действовать до 30 апреля 2026 г.
Первоначально требование о репатриации валютной выручки и ее реализации на внутреннем рынке было введено указом президента в октябре 2023 г. сроком на полгода. Бизнес был обязан зачислять на российские счета 80% выручки и продавать не менее 90% от этого объема.