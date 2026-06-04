Силуанов: обязательную продажу валютной выручки продлят до 2029 года

В требовании указано, что российские компании-экспортеры, включенные в утвержденный перечень, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступившей по внешнеторговым контрактам. Кроме того, минимум 90% этой суммы должно быть реализовано на внутреннем рынке, но не менее 25% от всей валютной выручки по каждому контракту.