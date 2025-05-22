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Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Ведомости

Правительство России утвердило постановление, продлевающее действие мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Согласно постановлению, с 25 мая 2025 г. российские компании-экспортеры, включенные в утвержденный перечень, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступившей по внешнеторговым контрактам. Кроме того, минимум 90% этой суммы должно быть реализовано на внутреннем рынке, но не менее 25% от всей валютной выручки по каждому контракту.

Требование распространяется на выручку, полученную за товары, работы, услуги, а также объекты интеллектуальной собственности, реализованные нерезидентам. Срок исполнения обязательства по продаже установлен не позднее 60 дней с момента получения валюты.

Мера будет действовать до 30 апреля 2026 г. и, по оценке правительства, обеспечит стабильный и прогнозируемый приток иностранной валюты в экономику страны.

25 апреля «Ведомости» писали, что власти обсуждают продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. При этом Минфин в ходе совещаний в правительстве настаивал на том, чтобы нормативы возврата и реализации валюты были обнулены, сообщил один из собеседников. Такое решение могут оформить отдельным постановлением после продления указа президента.

Федеральный чиновник уточнил, что властям важно сохранить механизм, который предполагает обязательную отчетность экспортеров перед Росфинмониторингом и ЦБ о валютной выручке, а также список компаний, которые подпадают под это требование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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