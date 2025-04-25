Власти обсуждают обнуление нормативов продажи экспортерами валютной выручки

Власти обсуждают обнуление нормативов продажи экспортерами валютной выручкиНо механизм отчета перед Росфинмониторингом и ЦБ планируется сохранить
Власти обсуждают продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами (заканчивает свое действие 30 апреля) еще на год, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника. При этом Минфин в ходе совещаний в правительстве настаивал на том, чтобы нормативы возврата и реализации валюты были обнулены, сообщил один из собеседников. Такое решение могут оформить отдельным постановлением после продления указа президента.
Федеральный чиновник уточнил, что властям важно сохранить механизм, который предполагает обязательную отчетность экспортеров перед Росфинмониторингом и ЦБ о валютной выручке, а также список компаний, которые подпадают под это требование. Предложение установить нулевой норматив связано с тем, что сейчас экспортеры и так продают валюты больше необходимого объема, а проблемы слабого рубля больше нет, уточнил собеседник. В то же время, если ситуация изменится, правительство может поднять порог зачисления и продажи экспортной выручки, подчеркнул федеральный чиновник.
Текущее требование для экспортеров предполагает обязательную репатриацию 40% валютной выручки и продажу 90% от этого объема (т. е. 36% от доходов в валюте). Минимальная доля продажи от всех внешнеторговых контрактов (которые могут заключаться и в рублях. – «Ведомости») составляет 25% – этот норматив смягчили в октябре 2024 г., ранее экспортеры были обязаны реализовывать не менее 50% от экспортных договоров.
Первоначально требование о репатриации валютной выручки и ее реализации на внутреннем рынке было введено указом президента в октябре 2023 г. сроком на полгода. Бизнес был обязан зачислять на российские счета 80% выручки и продавать не менее 90% от этого объема. Мера была введена «для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка» – в тот период доллар стоил дороже 100 руб. Затем власти продлили действие этой меры еще на год до конца апреля 2025 г. Также кабмин смягчал нормативы по продаже валюты отдельными постановлениями. Требование распространяется на 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров (список официально не опубликован).
Весной 2024 г. Минфин разработал механизм освобождения ряда экспортеров от обязательства репатриировать и продавать выручку, писали «Ведомости». В частности, это касалось компаний, у которых более 50% расчетов за экспорт проводится в рублях. Механизм освобождения от возврата и продажи валюты предполагал получение индивидуального разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям. В свою очередь компания должна была еженедельно отчитываться о своей деятельности перед Росфинмониторингом в разрезе каждого внешнеторгового договора. Мера была введена, так как бизнес жаловался, что не может завести напрямую в Россию рубли, полученные в качестве оплаты по внешним контрактам. Компаниям приходилось сначала менять их на валюту, чтобы затем снова продать на внутреннем рынке.
По данным ЦБ, доля оплаты за российский экспорт в рублях устойчиво растет последние полтора года. Если в январе 2024 г. она составляла 33,4%, то уже в феврале 2025 г. – 43,7%. Доля расчетов в валютах стран из перечня недружественных (доллар и евро) сократилась за этот период с 23,9 до 16,3%, следует из данных ЦБ.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил журналистам, что у ЦБ были замечания к продлению на год требования о продаже валютной выручки экспортерами. В нынешней ситуации Банк России не поддерживает его пролонгацию, отмечал он. С продлением был не согласен также крупный бизнес, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).
Чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в марте 2025 г. составили $10,2 млрд, снизившись на 18% относительно предыдущего месяца, сообщал ЦБ. Это произошло за счет падения цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж иностранной валюты рядом экспортеров в предыдущем месяце на фоне погашения рублевых обязательств. Отношение чистых продаж к валютной выручке крупнейших экспортеров в январе 2025 г. (последние данные) составило 80%, снизившись на 22 п. п. относительно декабря 2024 г., сообщил ЦБ.
Сейчас экспортеры реализуют значительно больше выручки, чем их обязывают делать, говорит главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Они то увеличивают, то уменьшают объемы реализации валютной выручки, показала статистика Банка России, что дестабилизирует оставшийся валютный рынок, поэтому наличие минимальных требований не увеличит совокупный объем реализации, но позволит сгладить колебания, отмечает он.
В таких условиях этот инструмент является скорее страховкой на будущие трудные времена, чем сейчас реально влияет на курс рубля, дополняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он доказал высокую эффективность в сложные периоды – например, осенью 2023 г., добавляет аналитик.
В рисковых сценариях (ухудшение геополитики, падение цен на нефть и другое сырье из-за глобальной рецессии) правительство может ужесточить требования обязательной продажи валютной выручки и это поможет стабилизировать курс рубля, считает Васильев. После прохождения острого периода волатильности власти смягчают требования обязательной продажи валюты и указ уже практически не влияет на деятельность экспортеров, дополняет он.
Значимого эффекта на курс рубля от продления указа не будет, соглашается главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. В то же время полная отмена правила могла бы привести к колебаниям на валютном рынке как в ноябре 2024 г., замечает Прокудин. Отсутствие обязательной продажи – это нежелательная практика для рынка, уверен он.
Основными факторами влияния на курс рубля сейчас являются ожидания снижения геополитической напряженности в результате активных переговоров России и США, низкий спрос на валюту для закупки импорта, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций – сейчас на 10,5 млрд руб. в день – и сохранение высоких рублевых процентных ставок (керри-трейд, в первую очередь внутренний), заключает Васильев. На 25 апреля официальный курс ЦБ составляет 82,86 руб./$.
«Ведомости» отправили запрос в Минфин и правительство.