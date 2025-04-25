Власти обсуждают обнуление нормативов продажи экспортерами валютной выручки

Весной 2024 г. Минфин разработал механизм освобождения ряда экспортеров от обязательства репатриировать и продавать выручку, писали «Ведомости». В частности, это касалось компаний, у которых более 50% расчетов за экспорт проводится в рублях. Механизм освобождения от возврата и продажи валюты предполагал получение индивидуального разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям. В свою очередь компания должна была еженедельно отчитываться о своей деятельности перед Росфинмониторингом в разрезе каждого внешнеторгового договора. Мера была введена, так как бизнес жаловался, что не может завести напрямую в Россию рубли, полученные в качестве оплаты по внешним контрактам. Компаниям приходилось сначала менять их на валюту, чтобы затем снова продать на внутреннем рынке.