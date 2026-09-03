Стоит ли инвесторам сейчас заходить в квазивалютные облигации

После падения 31 августа квазивалютные облигации вернулись к росту, свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний день лета на фоне ослабления рубля (официальный курс ЦБ поднялся до 86,38 руб./$ с 85,6 руб./$, до 100,57 руб./евро с 99,68 руб./евро и до 12,86 руб./юань с 12,73 руб./юань) бумаги «Сибур холдинга» 001Р-03 подешевели на 0,67% до 8671,36 руб., «Новатэка» 001Р-03 – на 0,59% до 8658,64 руб., «Газпром нефти» 005Р-01R – на 0,03% до 83 051,25 руб., ВЭБ.РФ 2Р-54В – на 1,75% до 80 451,81 руб. Но уже 2 сентября, когда регулятор вновь повысил курсы (доллар – до 86,75 руб., евро – до 100,6 руб., юань – до 12,9 руб.), картина стала обратной: «Сибур» вырос на 1,2% до 8771,96 руб., «Новатэк» – на 1% до 8748,34 руб., «Газпром нефть» – на 0,59% до 83 543,38 руб., ВЭБ.РФ – на 0,53% до 80 881,94 руб.