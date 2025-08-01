Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми рассмотрят приоритетно
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил законопроект об ипотечных кредитных каникулах для семей с детьми в профильный комитет по финансовому рынку. По его словам, депутаты рассмотрят документ в начале следующей сессии в приоритетном порядке.
По словам спикера, повышение рождаемости – это вопрос успешного развития нашей страны. Поэтому нужно создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше.
«Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети, должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку», – сказал Володин.
Документ предлагает предоставить семьям с детьми право на получение ипотечных кредитных каникул сроком до полутора лет в случае рождения или усыновления второго или последующих детей.
Сейчас при появлении ребенка заемщики могут рассчитывать на отсрочку платежей сроком до полугода, если их доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый законопроект значительно расширяет возможности поддержки семей.
Володин пояснил, что в первые полтора года мама зачастую не работает, уделяя все внимание ребенку. Поэтому ипотечные каникулы позволят существенно снизить финансовую нагрузку на молодую семью.
31 июля стало известно, что с 2018 г. более 1,5 млн семей оформили льготную ипотеку. Общий объем выданных кредитов превысил 7,2 трлн руб., из которых государство выделило 1,2 трлн руб. на компенсацию процентных ставок.