Госдума одобрила ипотечные каникулы до полутора лет для семей с детьми
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ипотечных каникулах для семей при рождении или усыновлении ребенка. Документ был поддержан единогласно, сообщили в партии «Единая Россия».
Согласно закону, заемщик сможет в любой момент действия ипотечного договора обратиться к кредитору за предоставлением льготного периода. При этом для получения каникул больше не потребуется подтверждать снижение доходов или рассчитывать соотношение платежей по кредиту к заработку – основанием станет сам факт рождения или усыновления ребенка.
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что ко второму чтению документ был доработан с учетом поступивших замечаний. «Уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», – пояснил он.
По его словам, депутаты также уточнили порядок погашения начисленных до каникул штрафов и пеней, которые будут выплачиваться в последнюю очередь. Кроме того, были скорректированы нормы, чтобы исключить двойное начисление процентов с седьмого по 18-й месяц льготного периода.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. При этом его положения будут распространяться и на отношения, возникшие до этой даты. Продолжительность ипотечных каникул составит до 18 месяцев со дня рождения ребенка или с момента его усыновления.
18 июня Минстрой также анонсировал изменения условий семейной ипотеки с 1 июля. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявлял, что обновленный механизм будет направлен на стимулирование рождаемости.