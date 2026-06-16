Минфин планирует уменьшить долю госпрограмм в ипотеке до 25–30%
Минфин РФ намерен сократить долю льготного ипотечного кредитования граждан до 25–30%, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
В ведомстве изданию рассказали, что этого показателя может получиться достичь к 2030 г.
«Строить государственную политику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, – это неправильно», – подчеркнул он. По словам Чебескова, в начале 2026 г. доля госпрограмм в выдачах ипотеки на первичном рынке фиксировалась на уровне около 90%. При этом Минфин хотел бы наблюдать более высокий уровень рыночных жилищных кредитов.
Замминистра финансов РФ также спросили о влиянии новых условий по семейной ипотеке на долю госпрограмм на рынке. Он отметил, что в этом направлении не планируется резких шагов и снижение доли будет происходить постепенно.
«Ведомости» писали, что выдачи рыночной ипотеки активно восстанавливаются – после изменений условий по семейной ипотеке с 1 февраля спрос на базовые программы банков кратно вырос относительно 2025 г. Такую тенденцию, в частности, подтвердили представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, банка Дом.РФ и ПСБ. Отмечалось, что средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 банков на новостройки составляет 19,11%, на вторичное жилье – 18,75%.
В апреле Банк России ужесточил на III квартал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ряду кредитов, включая ипотеку, нецелевые кредиты под залог недвижимости и автомобиля, сообщил регулятор. Начиная с 1 июля среди всех заемщиков, которым банк оформит ипотеку на покупку строящегося жилья, только 5% (было 7%) могут быть заемщики с показателем долговой нагрузки выше 80% или с первоначальным взносом до 20%. При этом среди них должно быть не более 1% (было 2%) заемщиков, чей ПДН превышает 50% и первоначальный взнос ниже 20%.