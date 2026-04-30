ЦБ ужесточил для банков выдачу ипотеки и потребкредитов

ЦБ ужесточил для банков выдачу ипотеки и потребкредитовЭто необходимо для ограничения рисковых кредитов и улучшения качества портфеля
Банк России ужесточил на III квартал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ряду кредитов, включая ипотеку, нецелевые кредиты под залог недвижимости и автомобиля, сообщил регулятор. МПЛ призваны количественно ограничить выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
Начиная с 1 июля среди всех заемщиков, которым банк оформит ипотеку на покупку строящегося жилья, только 5% (было 7%) могут быть заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) выше 80% или с первоначальным взносом до 20%. При этом среди них должно быть не более 1% (было 2%) заемщиков, чей ПДН превышает 50% и первоначальный взнос ниже 20%.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам