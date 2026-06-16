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Главная / Финансы /

Граждане стали больше интересоваться рыночной ипотекой

На этом сказались ужесточение условий по семейной ипотеке и снижение ставок на рынке
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Выдачи рыночной ипотеки активно восстанавливаются – после изменений условий по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 г. спрос на базовые программы банков кратно вырос относительно 2025 г. Такую тенденцию «Ведомостям» подтвердили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, банке Дом.РФ и ПСБ.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 банков на новостройки составляет 19,11%, на вторичное жилье – 18,75%, следует из данных Дом.РФ на 5 июня. В мае 2025 г. рыночная средневзвешенная ставка на новостройки составляла 26,5%, на готовое жилье – 26,7%. По данным ЦБ, в апреле доля рыночной ипотеки в выдачах была 40% – около 143,6 млрд руб. Год назад на рыночную ипотеку приходилось примерно 15% выдач, все остальное занимали программы с господдержкой.

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