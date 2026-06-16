Граждане стали больше интересоваться рыночной ипотекой

Средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 банков на новостройки составляет 19,11%, на вторичное жилье – 18,75%, следует из данных Дом.РФ на 5 июня. В мае 2025 г. рыночная средневзвешенная ставка на новостройки составляла 26,5%, на готовое жилье – 26,7%. По данным ЦБ, в апреле доля рыночной ипотеки в выдачах была 40% – около 143,6 млрд руб. Год назад на рыночную ипотеку приходилось примерно 15% выдач, все остальное занимали программы с господдержкой.