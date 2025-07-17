Германия и Британия подписали договор о дружбе и сотрудничестве в обороне
Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны. Церемония подписания документа транслировалась на телеканале Welt.
Соглашение было заключено в Лондоне. В качестве ключевой причины для стратегического сотрудничества упоминается Россия, пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст документа. По данным агентства, в первых трех абзацах стороны договариваются о стратегическом сотрудничестве «в условиях коренных изменений геополитической обстановки» и из-за «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности», которая, как они считают, исходит от России.
О подготовке соглашения между Великобританией и Германией Politico писала со ссылкой на источники 2 июля. Сообщалось, что договор включит в себя пункт о взаимной помощи в случае угрозы для одной из стран. Отмечалось, что основа для пакта была заложена Стармером и бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем в совместной декларации летом 2024 г. Тогда стороны обещали «более тесное сотрудничество в вопросах мира, безопасности и экономического роста». Центральные главы соглашения включают в себя раздел, посвященный обороне, основанный на «соглашении Тринити-хаус», подписанном в 2025 г. Согласно ему, любая стратегическая угроза одному государству будет представлять угрозу и для другого.