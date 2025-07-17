Германия и Британия подписали договор о дружбе и сотрудничестве в обороне

О подготовке соглашения между Великобританией и Германией Politico писала со ссылкой на источники 2 июля. Сообщалось, что договор включит в себя пункт о взаимной помощи в случае угрозы для одной из стран. Отмечалось, что основа для пакта была заложена Стармером и бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем в совместной декларации летом 2024 г. Тогда стороны обещали «более тесное сотрудничество в вопросах мира, безопасности и экономического роста». Центральные главы соглашения включают в себя раздел, посвященный обороне, основанный на «соглашении Тринити-хаус», подписанном в 2025 г. Согласно ему, любая стратегическая угроза одному государству будет представлять угрозу и для другого.