Politico: Британия и ФРГ намерены подписать договор о взаимной обороне
Великобритания и Германия ведут подготовку к заключению соглашения, включающего в себя пункт о взаимной помощи в случае угрозы для одной из стран. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять источников.
Двое неназванных британских чиновников сообщили изданию, что текст договора близок к завершению. Предполагается, что соглашение будет подписано 17 июля – до того как оба парламента уйдут на летние каникулы. В материале указано, что основа для пакта была заложена премьер-министром Великобритании Киром Стармером и бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем в совместной декларации летом 2024 г. Тогда сторонами было обещано «более тесное сотрудничество в вопросах мира, безопасности и экономического роста». Ключевые главы документа включают в себя раздел, посвященный обороне, основанный на «соглашении Тринити-Хаус», подписанном в 2025 г. В нем говорится, что любая стратегическая угроза одной стране будет представлять угрозу и для другой.
«Это дало бы Германии право на взаимную помощь с обеими европейскими ядерными державами, что соответствовало бы стремлению канцлера Германии Фридриха Мерца укрепить сдерживающий потенциал континента отдельно от США», – говорится в материале.
Ожидается также, что в документ будут включены дальнейшие меры по борьбе с нелегальной миграцией и по вопросам транспорта, исследований и инноваций. Подразумевается внесение в соглашение обязательства содействовать трансграничному обмену.
Соглашение между Стармером и Мерцем стало результатом 18 раундов переговоров, три из которых проходили в очном формате в Берлине, а два – в Лондоне.
В августе 2024 г. канцелярия Стармера заявляла, что Великобритания и Германия ведут переговоры о соглашении об углубленном оборонном сотрудничестве. Тогда говорилось, что они должны завершиться осенью того же года. Отмечалось также, что страны намеревались договориться о новом партнерстве в начале 2025 г. – речь о доступе к рынкам, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности и др.