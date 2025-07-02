Politico: Британия и ФРГ намерены подписать договор о взаимной обороне

Двое неназванных британских чиновников сообщили изданию, что текст договора близок к завершению. Предполагается, что соглашение будет подписано 17 июля – до того как оба парламента уйдут на летние каникулы. В материале указано, что основа для пакта была заложена премьер-министром Великобритании Киром Стармером и бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем в совместной декларации летом 2024 г. Тогда сторонами было обещано «более тесное сотрудничество в вопросах мира, безопасности и экономического роста». Ключевые главы документа включают в себя раздел, посвященный обороне, основанный на «соглашении Тринити-Хаус», подписанном в 2025 г. В нем говорится, что любая стратегическая угроза одной стране будет представлять угрозу и для другой.