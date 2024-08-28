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Британия и Германия намерены осенью заключить оборонное соглашение

Ведомости

Великобритания и Германия ведут переговоры о соглашении об углубленном оборонном сотрудничестве, они должны завершиться осенью 2024 г. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера в преддверии его визита в ФРГ.

Стармер встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения нового двустороннего договора. Он направлен на развитие бизнеса и торговли, углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также усиление совместных действий по борьбе с нелегальной миграцией.

Отмечается, что в следующие шесть месяцев страны также хотят договориться о новом партнерстве в начале 2025 г. Расширение сотрудничества будет касаться доступа к рынкам, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности и др.

В июле министры обороны Великобритании и ФРГ Джон Хили и Борис Писториус подписали декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, Лондон и Берлин намерены укрепить взаимодействие в области разработки, производства и закупок вооружений и боеприпасов. По данным The Times, министры обсудили возможность совместно разработать ракеты дальностью 3200 км. Это вооружение, как ожидается, может заменить американские крылатые ракеты на территории Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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