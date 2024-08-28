Британия и Германия намерены осенью заключить оборонное соглашение
Великобритания и Германия ведут переговоры о соглашении об углубленном оборонном сотрудничестве, они должны завершиться осенью 2024 г. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера в преддверии его визита в ФРГ.
Стармер встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения нового двустороннего договора. Он направлен на развитие бизнеса и торговли, углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также усиление совместных действий по борьбе с нелегальной миграцией.
Отмечается, что в следующие шесть месяцев страны также хотят договориться о новом партнерстве в начале 2025 г. Расширение сотрудничества будет касаться доступа к рынкам, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности и др.
В июле министры обороны Великобритании и ФРГ Джон Хили и Борис Писториус подписали декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, Лондон и Берлин намерены укрепить взаимодействие в области разработки, производства и закупок вооружений и боеприпасов. По данным The Times, министры обсудили возможность совместно разработать ракеты дальностью 3200 км. Это вооружение, как ожидается, может заменить американские крылатые ракеты на территории Германии.