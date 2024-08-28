Британия и Германия намерены осенью заключить оборонное соглашение

В июле министры обороны Великобритании и ФРГ Джон Хили и Борис Писториус подписали декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, Лондон и Берлин намерены укрепить взаимодействие в области разработки, производства и закупок вооружений и боеприпасов. По данным The Times, министры обсудили возможность совместно разработать ракеты дальностью 3200 км. Это вооружение, как ожидается, может заменить американские крылатые ракеты на территории Германии.