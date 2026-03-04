Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали по делу о коррупции

В октябре 2025 г. Басманный суд Москвы вынес приговоры четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД. За попытку получения взятки в 105 млн руб. им назначили от 8,5 до 12,5 года лишения свободы. Всех подсудимых обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил обвиняемым штрафы в размере от 36 млн до 73 млн руб.