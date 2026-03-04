Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали по делу о коррупции
Начальник управления вагонного хозяйства структурного подразделения филиала РЖД задержан по делу о получении взятки в размере 12 млн руб. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второй – до 12 лет.
По данным следствия, с ноября 2023 г. по сентябрь 2025 г. начальник управления вагонного хозяйства РЖД через посредника получил взятку размером более 12 млн руб. Взятка предназначалась за заключение договоров на ремонт грузовых вагонов и их запчастей, а также за последующее беспрепятственное принятие выполненных работ в интересах коммерческой организации.
Всем фигурантам дела предъявлены обвинения. На допросе соучастники полностью признали свою вину. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения.
В октябре 2025 г. Басманный суд Москвы вынес приговоры четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД. За попытку получения взятки в 105 млн руб. им назначили от 8,5 до 12,5 года лишения свободы. Всех подсудимых обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил обвиняемым штрафы в размере от 36 млн до 73 млн руб.
По данному делу проходили бывший замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Олег Кириллов, бывший первый заместитель начальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Алексей Савченко, бывший замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Стрельцов, экс-начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев.