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Венгрия выступит против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине

Ведомости

Венгрия выступит против плана Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу венгерского МИДа Петера Сийярто.

Эта позиция возникла в связи с тем, что Будапешт борется с блокированием доступа к средствам для восстановления страны, задержанным из-за спора о верховенстве закона.

Венгрия оказывала поддержку Киеву на двусторонней основе и будет продолжать это делать, заявил Сийярто на конференции в Софии. По его словам, Будапешт выступает против любого соглашения, предусматривающего совместное финансирование с другими государствами - членами ЕС.

ЕС в среду предложит новый пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 г. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии привлечения средств для Киева, этот шаг предполагает изменения в правилах блока, что требует единодушной поддержки его 27 государств-членов.

Венгрия ранее поддержала решение ЕС о совместном привлечении средств для финансирования восстановления блока после пандемии COVID-19, но она еще не получила свою долю этих средств.

Претензии Еврокомиссии к Венгрии связаны с непрозрачностью госзакупок, а также с политикой по отношению к мигрантам и представителям ЛГБТ-сообщества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных