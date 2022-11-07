Венгрия выступит против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине

Венгрия оказывала поддержку Киеву на двусторонней основе и будет продолжать это делать, заявил Сийярто на конференции в Софии. По его словам, Будапешт выступает против любого соглашения, предусматривающего совместное финансирование с другими государствами - членами ЕС.