Венгрия выступит против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине
Венгрия выступит против плана Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу венгерского МИДа Петера Сийярто.
Эта позиция возникла в связи с тем, что Будапешт борется с блокированием доступа к средствам для восстановления страны, задержанным из-за спора о верховенстве закона.
Венгрия оказывала поддержку Киеву на двусторонней основе и будет продолжать это делать, заявил Сийярто на конференции в Софии. По его словам, Будапешт выступает против любого соглашения, предусматривающего совместное финансирование с другими государствами - членами ЕС.
ЕС в среду предложит новый пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 г. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии привлечения средств для Киева, этот шаг предполагает изменения в правилах блока, что требует единодушной поддержки его 27 государств-членов.
Венгрия ранее поддержала решение ЕС о совместном привлечении средств для финансирования восстановления блока после пандемии COVID-19, но она еще не получила свою долю этих средств.
Претензии Еврокомиссии к Венгрии связаны с непрозрачностью госзакупок, а также с политикой по отношению к мигрантам и представителям ЛГБТ-сообщества.
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