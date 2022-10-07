Евросоюз выделит Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи
Евросоюз планирует в ближайшее время передать Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи, заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Праге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.
По ее словам, ЕС не перестанет предоставлять Украине финансовую помощь и вооружения. «В ближайшие дни [Украине] будет выделено еще 2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи», – сказала она.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита заявил, что Евросоюз также планирует создать фонд на 100 млн евро, который позволит Украине самой закупать вооружение у европейских производителей.
20 сентября Совет Европы утвердил предоставление Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи в срочном порядке. Заявленная поддержка была согласована 9 сентября на прошедшем в Праге неформальном заседании совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза. Министр финансов Чехии Збынек Станъюра также отмечал, что на ближайших заседаниях совета будет проходить согласование еще 3 млрд евро.
5 млрд евро будут предоставлены Украине в качестве кредитов на льготных условиях, сообщили в Совете Европы. Эта сумма является частью 9 млрд евро макрофинансовой помощи, о которой в мае заявила Еврокомиссия и которая одобрена советом в конце июня.
Всего в период с 2014 по 2022 г. Евросоюз предоставил Украине свыше 7 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов и грантов.