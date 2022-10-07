Евросоюз выделит Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи

20 сентября Совет Европы утвердил предоставление Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи в срочном порядке. Заявленная поддержка была согласована 9 сентября на прошедшем в Праге неформальном заседании совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза. Министр финансов Чехии Збынек Станъюра также отмечал, что на ближайших заседаниях совета будет проходить согласование еще 3 млрд евро.