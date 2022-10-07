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Евросоюз выделит Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи

Ведомости

Евросоюз планирует в ближайшее время передать Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи, заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Праге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, ЕС не перестанет предоставлять Украине финансовую помощь и вооружения. «В ближайшие дни [Украине] будет выделено еще 2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи», – сказала она.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита заявил, что Евросоюз также планирует создать фонд на 100 млн евро, который позволит Украине самой закупать вооружение у европейских производителей.

20 сентября Совет Европы утвердил предоставление Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи в срочном порядке. Заявленная поддержка была согласована 9 сентября на прошедшем в Праге неформальном заседании совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза. Министр финансов Чехии Збынек Станъюра также отмечал, что на ближайших заседаниях совета будет проходить согласование еще 3 млрд евро.

5 млрд евро будут предоставлены Украине в качестве кредитов на льготных условиях, сообщили в Совете Европы. Эта сумма является частью 9 млрд евро макрофинансовой помощи, о которой в мае заявила Еврокомиссия и которая одобрена советом в конце июня.

Всего в период с 2014 по 2022 г. Евросоюз предоставил Украине свыше 7 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов и грантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных