Bloomberg: ЕС предоставит Украине 5 млрд евро тремя траншами до конца года
Евросоюз до конца года тремя траншами предоставит Украине 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро, который страны ЕС согласовали в мае 2022 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как утверждает агентство, в ближайшие дни Киев получит первую часть обещанных средств — 2 млрд евро. Еще 3 млрд евро ЕС предоставит Украине в ноябре, а оставшиеся 500 млн евро — в декабре этого года. Bloomberg отмечает, что задержка платежей была связана с возникшими разногласиями между странами содружества.
В конце сентября газета Financial Times писала о недовольстве в Белом доме тем, как складывается ситуация с предоставлением Украине финансовой помощи от стран ЕС. По данным издания, американские власти призвали ЕС ускорить выделение средств и увеличить объем помощи.
Выделение 5 млрд евро, которые входят в пакет в размере 9 млрд евро, Европейский парламент утвердил в середине сентября. Как указали в ЕП, помощь предоставляется в виде кредитов. Это решение было согласовано странами ЕС 9 сентября.
В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС «искусственно задерживают» передачу Украине финансовой помощи на 8 млрд евро. До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква обвинял ФРГ в затягивании с оказанием помощи Киеву. Однако в Германии слова украинского политика опровергли.
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