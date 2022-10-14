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Bloomberg: ЕС предоставит Украине 5 млрд евро тремя траншами до конца года

Ведомости

Евросоюз до конца года тремя траншами предоставит Украине 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро, который страны ЕС согласовали в мае 2022 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждает агентство, в ближайшие дни Киев получит первую часть обещанных средств — 2 млрд евро. Еще 3 млрд евро ЕС предоставит Украине в ноябре, а оставшиеся 500 млн евро — в декабре этого года. Bloomberg отмечает, что задержка платежей была связана с возникшими разногласиями между странами содружества. 

В конце сентября газета Financial Times писала о недовольстве в Белом доме тем, как складывается ситуация с предоставлением Украине финансовой помощи от стран ЕС. По данным издания, американские власти призвали ЕС ускорить выделение средств и увеличить объем помощи. 

Выделение 5 млрд евро, которые входят в пакет в размере 9 млрд евро, Европейский парламент утвердил в середине сентября. Как указали в ЕП, помощь предоставляется в виде кредитов. Это решение было согласовано странами ЕС 9 сентября.

В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС «искусственно задерживают» передачу Украине финансовой помощи на 8 млрд евро. До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква обвинял ФРГ в затягивании с оказанием помощи Киеву. Однако в Германии слова украинского политика опровергли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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